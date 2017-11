Portugal aprova novo orçamento, com redução de déficit e de austeridade

Lisboa 27/11/2017 | 18h42

A maioria de esquerda do Parlamento português aprovou, nesta segunda-feira (27), o orçamento para 2018, que tem o duplo objetivo de continuar reduzindo o déficit e de cumprir, ao mesmo tempo, a promessa de deixar para trás as políticas de austeridade.

A versão final da lei de finanças foi aprovada com voto favorável dos deputados do Partido Socialista e de seus aliados na esquerda radical. A direita votou contra.

O orçamento vai reduzir os impostos sobre a renda, aumentar as pensões e retomar as promoções no serviço público, atualmente congeladas.

O texto também prevê medidas fiscais menos favoráveis que as atuais para trabalhadores independentes e empresas com lucros superiores a 35 milhões de euros anuais.

O governo socialista de Antonio Costa, que chegou ao poder há dois anos graças a um acordo inédito com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda (extrema-esquerda), mantém sua popularidade no meio do mandato, apesar das recentes crises de incêndios, que deixaram 100 mortos entre junho e outubro.

Justamente para financiar o apoio à população afetada pelos incêndios, o governo teve que revisar para cima seu objetivo de déficit público para o ano que vem a 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) - ante uma previsão inicial de 1%.

O objetivo do Executivo é desmantelar as medidas de austeridade dos governos conservadores anteriores, de quando Portugal precisou pedir um resgate financeiro.

Neste ano, espera-se um déficit de 1,4% do PIB, o nível mais baixo em 43 anos de democracia, e um crescimento de 2,6%, o mais elevado desde 2000.

* AFP