Petróleo fecha em baixa em Nova York, a 54,30 dólares o barril

Nova York 01/11/2017 | 20h27

O petróleo nova-iorquino fechou em baixa nesta quarta-feira, afetado por algumas realizações de lucros depois de uma forte alta, alimentada principalmente pelos dados das reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em dezembro caiu 8 centavos, fechando a 54,30 dólares no New York Mercantile Exchange.

No Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, o barril de Brent do mar do Norte para entrega em janeiro recuou 45 centavos, a 60,49 dólares.

Os Estados Unidos reduziram suas reservas de petróleo mais do que o esperado, e suas exportações alcançaram um recorde - de acordo com dados divulgados pelo Departamento americano de Energia.

Na semana concluída em 27 de outubro, os estoques de petróleo tiveram uma queda de 2,4 milhões de barris, a 454,9 milhões.

Analistas da Bloomberg calcularam uma queda de 1,3 milhão de barris.

As reservas de gasolina caíram 4 milhões de barris, quando a média esperada pelos analistas era de 1,55 milhão.

Os estoques de destilados diminuíram em 300.000 barris, contra uma queda de 2,5 milhões prevista por analistas.

A produção de petróleo se manteve quase estável, com uma média de 9,55 milhões de barris diários, contra 9,51 milhões na semana precedente.

Já as exportações subiram a 2,13 milhões de barris por dia, a maior alta desde 1991.

* AFP