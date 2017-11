Petróleo fecha em baixa em Nova York

Nova York 07/11/2017 | 19h45

O petróleo recuou nesta terça-feira (7) em Nova York, afetado pela realização de lucros um dia depois de ter alcançado seu maior valor desde julho de 2015.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em dezembro perdeu 15 centavos e ficou em 57,20 dólares no New York Mercantile Exchange.

No mercado de Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro caiu 58 centavos, a 63,69 dólares.

"A tentação de realizar uma parte do investimento foi muito grande. Isso é algo clássico após uma forte alta", disse Bill O'Grady, da Confluence Investment.

Contudo, "a queda foi muito leve em relação a alta de 1,71 dólar de segunda-feira, porque a pressão continua sendo muito elevada na Arábia Saudita", apontou James Williams, da WTRG Economics.

* AFP