Petróleo fecha em alta, sustentado pela Opep

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira, com o mercado animado por declarações que indicam que a Opep se encaminha a estender o pacto de redução da oferta.

O barril do light sweet crude (WTI) para dezembro teve alta de 1,41 dólar, a 56,55 dólares no New York Mercantile Exchange. Na semana, o barril caiu 0,35%.

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para janeiro avançou 1,26 dólar, a 62,72 dólares. No acumulado semanal, perdeu 1,26%.

Os preços tiveram alta nesta sexta quando a Arábia Saudita, líder da Opep, deu um novo e claro sinal de querer estender a redução da oferta para recuperar os preços.

"Devo admitir que não alcançaremos nosso objetivo até o fim de março", disse à agência Bloomberg o ministro saudita de Energia, Khaled al-Faleh.

O atual acordo, que limita as extrações da Opep e de outros produtores, como a Rússia, é aplicado desde janeiro. No começo, devia durar seis meses, mas logo foi estendido até março de 2018.

Os sauditas e a Rússia querem mantê-lo durante 2018, e o tema será examinado em uma reunião da Opep e outros produtores em Viena no fim do mês.

