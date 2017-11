Petróleo cai em mercado de olho na Opep

Nova York 16/11/2017 | 19h47

O petróleo fechou em baixa nesta quinta-feira, com o mercado em dúvida sobre a duração do limite de produção da Opep e de outros produtores.

O barril do light sweet crude (WTI) para entrega em dezembro caiu 19 centavos, a 55,14 dólares, no New York Mercantile Exchange.

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para janeiro perdeu 51 centavos, a 61,36 dólares.

Após o aumento das reservas e da produção nos Estados Unidos, o mercado se concentrou na reunião da Opep e de outros produtores para discutir a redução das extrações, disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O acordo, que busca reduzir a oferta para regularizar os preços, vale desde janeiro e está previsto para durar até março. Contudo, Arábia Saudita e Rússia já se declararam a favor de prorrogá-lo até o fim do ano que vem.

O assunto será discutido na cúpula da Opep no fim do mês.

"Todos estão certos de que o acordo será prolongado e isso já está mais ou menos integrado aos preços atuais. O que ainda é incerto é por quanto tempo vai durar essa extensão", disse Lipow.

Com a restrição da produção da Opep e de seus aliados, os Estados Unidos, que não integram o pacto, subiram sua produção a níveis inéditos desde 1983.

* AFP