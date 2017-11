Nova York 02/11/2017 | 11h37

O preço do petróleo registrava leve queda nesta quinta-feira (2) na abertura do mercado nova-iorquino, quando os investidores têm alguns benefícios enquanto acompanham de perto a política da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), e em particular a da Arábia Saudita.

Às 13h00 GMT, o barril de light sweet crude (WTI) para entrega em dezembro caía quatro centavos e era cotado a 54,26 dólares no New York Mercantile Exchange.

* AFP