Nova York 14/11/2017 | 12h22

O preço do petróleo nova-iorquino retrocedia na abertura, ante a perspectiva de um aumento da produção nos Estados Unidos, relegando a segundo plano as previsões de uma demanda sustentável do ouro negro no mundo.

O barril de o barril de light sweet crude (WTI) para entrega em dezembro cedia 29 centavos a 56,47 dólares no New York Mercantile Exchange.

* AFP