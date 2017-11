Nova York 13/11/2017 | 12h27

O preço do petróleo nova-iorquino subia na abertura, nesta segunda-feira (13), apoiado por declarações favoráveis à prolongação do acordo de redução da produção de cru por parte dos principais fornecedores, durante uma conferência em Abu Dhabi.

Às 12h (horário de Brasília), o barril de light sweet crude (WTI) para entrega em dezembro subia 6 centavos, a US$ 56,80, no New York Mercantile Exchange.

* AFP