Peru registra três sismos, sendo um de magnitude 5

Lima 24/11/2017 | 17h57

Três sismos de magnitude regular foram registrados nesta sexta-feira (24) no Peru, dois deles na capital, Lima, embora sem provocar nem danos, nem vítimas, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

O tremor de maior intensidade ocorreu às 9h04 locais (12h04 de Brasília) e alcançou uma magnitude 5, afetando Pucallpa, capital da região amazônica de Ucayali, no nordeste do país, fronteiriça com o Brasil. Não foram reportados danos.

Seu epicentro foi situado 63 km ao sul de Pucallpa, a 147 km de profundidade. Esta cidade se encontra 743 km a oeste de Lima.

Na capital, o IGP registrou um tremor de magnitude 4,7 às 11h15 locais (14h15 de Brasília) com o epicentro na localidade mineira de Matucana, a 74 km a leste da capital peruana. O sismo foi sentido principalmente em edifícios.

Os tremores desta sexta-feira começaram a ser sentidos de madrugada. Às 02h24 locais (05h24 de Brasília), um sismo de magnitude 4,1 sacudiu Lima e Callao, seu porto vizinho. O epicentro foi localizado no mar, 46 km a oeste da cidade portuária.

* AFP