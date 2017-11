Washington 09/11/2017 | 12h00

Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado, ainda na esteira do impacto dos furacões no sul do país - informou o Departamento americano do Trabalho, nesta quinta-feira (9).

O Departamento registrou 239 mil pedidos desse benefício na semana encerrada em 4 de novembro, em números corrigidos por variações sazonais. Esse total representa um aumento de dez mil solicitações.

Os analistas esperavam 231 mil novos pedidos.

* AFP