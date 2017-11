Partido no poder do Zimbábue destituirá Mugabe se ele não renunciar até segunda

Harare 19/11/2017 | 12h07

O partido no poder no Zimbábue, Zanu-PF, anunciou neste domingo que apresentará ao Parlamento o procedimento de destituído do presidente Robert Mugabe se o mais idoso do mundo em exercício, com 93 anos, não renunciar nesta segunda-feira.

"O camarada Robert Mugabe deve se demitir da presidência do Zimbábue e, se não fizer isso até segunda ao meio dia (...) o presidente do Parlamento iniciará o procedimento de destituição", declarou o porta-voz do Zanu-PF, Simon Khaye Moyo, depois de uma reunião de emergência do partido em Harare para discutir a crise política do país.

Mugabe também foi destituído de seu cargo de presidente do Zanu-PF, e substituído pelo ex-vice-presidente Emmerson Manangagwa.

Manangagwa igualmente foi nomeado candidato às eleições presidenciais previstas para 2018.

"O camarada Emmerson Mnangagwa foi eleito presidente e primeiro secretário do Zanu-PF e designado candidato do partido às eleições gerais de 2018", declarou Moyo.

Além disso, a primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, também foi expulsa do Zanu-PF.

"Grace está na lista de personalidades que vão ser excluídas do partido", informou o porta-voz do Zanu-PF.

* AFP