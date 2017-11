Parlamento britânico votará sobre acordo de saída da UE

Londres 13/11/2017 | 19h27

O ministro britânico do Brexit anunciou nesta segunda-feira que os deputados votarão sobre o acordo de saída da União Europeia, na véspera da retomada do exame do decreto para acabar com a supremacia do Direito europeu.

"Posso confirmar que quando obtivermos um acordo, apresentaremos um projeto de lei para votação", declarou David Davis ao Parlamento em Westminster.

Este futuro texto deverá cobrir questões como os direitos dos cidadãos europeus e britânicos, a fatura do divórcio e o período de transição que Londres deseja negociar para após o Brexit, previsto para 29 de março de 2019.

Mas os detalhes do texto apenas serão revelados ao final das negociações, acrescentou o ministro.

Davis declarou ainda que se não for obtido um acordo com Bruxelas, o Parlamento não será consultado, e se os deputados votarem contra o texto obtido, a Grã-Bretanha abandonará a UE sem um acordo.

* AFP