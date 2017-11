Papa expressa sua solidariedade após desaparecimento de submarino argentino

Cidade do Vaticano 18/11/2017 | 13h07

O papa Francisco expressou neste sábado sua solidariedade difíceis ao povo argentino após o desaparecimento do submarino "ARA San Juan", com 44 tripulantes a bordo, quando navegava nas águas do Atlântico meridional.

O Papa argentino "encoraja os esforços que estão sendo feitos na busca pela embarcação", segundo comunicado divulgado pela Santa Sé.

"Francisco pede ao Senhor que os encha de serenidade espiritual e esperança cristã" e que "dê aos seus corações a confortadora bênção apostólica".

O "ARA San Juan" navegava do porto de Ushuaia até Mar del Plata, a 400 km ao sul de Buenos Aires, quando perdeu contato com as bases na última quarta-feira.

A busca pelo submarino argentino prosseguia neste sábado, sem resultados.

* AFP