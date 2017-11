Outra atriz denuncia à Justiça ter sido estuprada por Weinstein

Washington 15/11/2017 | 17h27

Uma atriz não identificada apresentou uma denúncia à Justiça contra o produtor de Hollywood Harvey Weinstein. Ela afirma ter sido estuprada no quarto de um hotel em Beverly Hills no ano passado, informou a revista Variety nesta terça-feira (14).

A atriz, identificada no processo apenas como "Jane Doe", é a última das mais de 100 mulheres que acusaram Weinstein de mau comportamento sexual - denúncias que vão de assédio a estupro.

A Variety disse que os representantes de Weinstein negaram essa última acusação, bem como todas as outras feitas ao longo das últimas semanas, afirmando que o produtor "acredita que todas essas relações foram consensuais".

No processo contra Weinstein e a The Weinstein Company, a mulher diz que se reuniu com o magnata do cinema no Montage Hotel em Beverly Hills no fim de 2015 para discutir um papel no elenco da série Marco Polo, da Netflix.

Contudo, uma vez no quarto, Weinstein disse a ela que desejava se masturbar na sua frente e, como ela disse não, continuou a segurar seu pulso com uma mão e a se masturbar com a outra, de acordo com a demanda.

No ano seguinte, Weinstein teria lhe contactado novamente como se nada tivesse acontecido, dando a impressão de que ela tinha ganhado um papel na série.

Ele lhe convidou para um nova reunião no Montage Hotel para comemorar, à qual ela compareceu, segundo o relato da atriz.

Durante o encontro, ele pediu licença e voltou trajando um roupão de banho, mas quando ela disse que não queria nada sexual, ele lhe arrastou para a cama, onde usou "sua enorme força e peso para forçá-la", de acordo com o processo.

A mulher disse que fugiu do quarto assim que conseguiu se libertar.

A atriz, representada pela advogada Gloria Allred, quer uma compensação e reparação de danos, denunciando violência e agressão sexuais, bem como negligência, de acordo com a Variety.

* AFP