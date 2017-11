Tegucigalpa 27/11/2017 | 10h18

O candidato opositor esquerdista Salvador Nasralla lidara as eleições em Honduras, com 45,17% dos votos, contra 40,21% do presidente Juan Orlando Hernández, anunciou na madrugada desta segunda-feira o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) em um primeiro boletim oficial.

O presidente do TSE, David Matamoros, divulgou os resultados parciais de 57% das urnas, após uma jornada eleitoral marcada pela confusão e na qual tanto Nasralla como Hernández reivindicaram a vitória.

* AFP