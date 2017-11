Operação antiterrorista franco-suíça: 8 suspeitos apresentados à Justiça

Paris 10/11/2017 | 14h13

Oito dos nove homens detidos na terça-feira na França, suspeitos de planejarem um atentado por meio de mensagens no aplicativo Telegram, vão ser apresentados a um juiz para serem indiciados, enquanto o último foi libertado, indicou nesta sexta-feira uma fonte judiciária.

No total, dez pessoas foram detidas como parte desta operação realizada em conjunto entre as forças francesas e suíças.

A décima pessoa, uma colombiana de 23 anos, foi presa na Suíça e a Procuradoria do país pediu sua prisão preventiva.

Estas pessoas faziam parte de um grupo no aplicativo de troca de mensagens, frequentemente usado pelos extremistas islâmicos por ser criptografado, no qual "faziam declarações preocupantes", segundo as fontes.

As nove pessoas detidas na França têm entre 18 e 65 anos, e a maioria tem ficha na Polícia.

* AFP