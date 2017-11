ONU: 2017 é o ano mais quente já registrado sem ocorrência do fenômeno El Niño

Bonn 06/11/2017 | 09h17

O ano de 2017 será o mais quente já registrado sem a ocorrência do fenômeno meteorológico El Niño desde o início dos registros desse tipo, informou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em um relatório publicado nesta segunda-feira por ocasião da abertura da 23ª Conferência da ONU sobre o Clima.

"Os últimos três anos são os mais quentes jamais registrados e fazem parte da tendência de aquecimento em longo prazo do planeta", enfatizou o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, em um comunicado difundido em Bonn.

Sob os efeitos do El Niño, 2016 deve conservar seu recorde de ao mais enquanto, enquanto que os anos de 2015, que também registrou esse fenômeno meteorológico, e o de 2017 disputam o segundo e terceiro lugares.

El Niño afeta a cada três a sete anos as temperaturas, as correntes e as precipitações.

O período de 2013 a 2017 poderá ser considerado o mais quente jamais registrado, segundo a agência da ONU em um balanço provisório.

cho/acc.zm/cn

* AFP