ONG apresenta denúncia contra Emirados Árabes por crimes de guerra no Iêmen

Paris 27/11/2017 | 16h02

Uma ONG apresentou uma denúncia por "crimes de guerra" perante o Tribunal Penal Internacional contra os Emirados Árabes Unidos, que apoiam desde março de 2015 as forças governamentais do Iêmen em seu conflito contra os rebeldes huthis, anunciou à AFP o advogado da associação.

A queixa cita "uso de armas proibidas, ataques indiscriminados contra populações civis e atos de tortura cometidos em prisões iemenitas" por mercenários pagos pelos Emirados Árabes Unidos, membro da coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen, indicou Joseph Breham, advogado da ONG Arab Organization for Human Rights in the United Kingdom, com sede em Londres.

* AFP