Obama trabalhará para melhorar relações EUA-China

Pequim 30/11/2017 | 14h22

O ex-presidente americano Barack Obama se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, com a intenção de melhorar as relações entre os dois países, informou nesta quinta-feira a imprensa estatal chinesa, em um momento de tensão pelo programa militar da Coreia do Norte.

Obama se reuniu com Xi na quarta-feira em Pequim nas instalações de Diaoyutai, um extenso complexo frequentemente utilizado para alojar os líderes de visita ao país. Obama viajou para a China como parte de uma série de conferências.

Obama assegurou a Xi que está disposto a continuar tendo um papel positivo na melhora do entendimento mútuo e na cooperação entre Estados Unidos e China, de acordo com a estatal Televisão Central Chinesa (CCTV), que informou do encontro em seu principal jornal do dia.

O ex-presidente americano assegurou, segundo a CCTV, que aos dois países interessa desenvolver uma relação construtiva. Xi afirmou que China e Estados Unidos dividem a responsabilidade de salvaguardar a paz e a estabilidade mundiais.

A reunião aconteceu depois que a Coreia do Norte realizou um novo teste de míssil balístico.

Os Estados Unidos responderam advertindo ao regime norte-coreano que "será totalmente destruído" se explodir uma guerra, mas seu chamado a outros países para cortar relações com Pyongyang foi rechaçado pela Rússia, enquanto a China evitava falar de um embargo petroleiro.

* AFP