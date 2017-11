Número de assassinatos no México ultrapassa cifra de 2016

México 22/11/2017 | 16h52

O número de assassinatos no México em 2017 já ultrapassou o total do ano anterior, sendo outubro o mês mais violento em 20 anos, de acordo com os números oficiais divulgados na segunda-feira (20).

De janeiro a outubro, 20.878 assassinatos foram registrados, em comparação aos 20.547 durante todo o ano de 2016, segundo os dados fornecidos pelo Ministério de Segurança Pública.

A violência explodiu no México desde que o governo declarou guerra aos poderosos cartéis de drogas do país em 2006.

Mais de 2.300 assassinatos deste ano ocorreram em outubro, de acordo com os números que refletem os crimes investigados por promotores nos 32 estados do México.

O estado mais mortal foi Guerrero, seguido do altamente populoso Estado do México, e de Baja California.

O Semáforo Delictivo, um projeto da sociedade civil para promover a paz no México, no mês passado marcou 2017 como o ano mais perigoso da história recente, projetando mais de 24.000 homicídios até o fim do ano.

O projeto anunciou que o alto número reflete a falta de ação por parte das autoridades junto com um "fracasso" de sua estratégia contra o crime.

Com estes últimos números, a cifra total de assassinatos desde 2007 chega a 196.479, mas as autoridades não esclarecem quantos destes estão relacionados ao crime organizado.

* AFP