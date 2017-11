Nova York tem forte esquema de segurança em desfile de Ação de Graças

Nova York 23/11/2017 | 19h47

O tradicional desfile do Dia de Ação de Graças celebrado nesta quinta-feira (23) em Nova York esteve marcado por fortes medidas de segurança, tomadas após ataque terrorista sofrido pela cidade há algumas semanas.

Enquanto milhares de pessoas aplaudiam a passagem do desfile e as bandas de música, um contingente composto por milhares de policiais vigiava os arredores, inclusive com helicópteros.

As autoridades locais optaram por proteger as celebrações de uma das festas mais populares dos Estados Unidos depois que oito pessoas - entre elas cinco argentinos - foram atropelados e morreram em 31 de outubro.

O chefe da Polícia, Terence Monahan, explicou que foram mobilizados agentes armados, aeronaves, a unidade canina e equipes de observação para reforçar as medidas de segurança.

Também instalaram caminhões de grandes dimensões nos principais cruzamentos e barreiras de cimento para evitar ataques como o do fim de outubro.

De Mar-a-Lago, na Flórida, o presidente Donald Trump enviou por meio de um vídeo um agradecimento, em seu nome e do país, às tropas americanas no Afeganistão, Bahrein, Iraque, na Turquia e no cruzador USS Monterey, que navega junto à Quinta Frota.

Sentado em um escritório na frente de uma tela de computador, o presidente disse que são "pessoas muito, muito especiais". "Todos falam do progresso que fizeram", disse sobre os militares no Afeganistão. "Realmente estamos ganhando".

O autor material deste ataque, o pior sofrido na cidade desde 11 de setembro de 2001, foi declarado pelo grupo extremista Estado Islâmico como um de seus "soldados".

No início de outubro, 58 pessoas morreram em um ataque a tiros executado durante um festival ao ar livre em Las Vegas.

* AFP