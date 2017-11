Nova Délhi fecha todas as escolas após aumento da poluição

Nova Délhi 08/11/2017 | 08h00

Todas as escolas de Nova Délhi permanecerão fechadas até domingo para proteger as crianças do forte aumento oda poluição do ar, anunciou o governo da capital indiana.

"A deterioração da qualidade do ar em Nova Délhi não pode colocar em risco a saúde das crianças. Ordenamos o fechamento de todas as escolas de Nova Délhi até domingo", anunciou no Twitter Manis Sisodia, vice-ministro chefe da região.

A decisão é uma ampliação do fechamento das escolas do ensino básico anunciado na terça-feira.

Nova Délhi registrava nesta quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, uma intensa nuvem de poluição, com níveis perigosos para a saúde.

Às 13H00 locais (5H30 de Brasília), os medidores espalhados pela cidade mostravam níveis perigosos de partículas ultrafinas (PM2,5), entre 400 e 700 microgramas por metro cúbico (?g/m3). A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda não superar 25 ?g/m3 de média em 24 horas.

Os episódios de poluição são recorrentes no outono e inverno em Nova Délhi, que a OMS classificou em 2014 como a cidade mais contaminada do mundo.

Situações extremas como a enfrentada pela megalópole indiana provocam questionamentos sobre a sustentabilidade da maneira de viver em zonas tão populosas no momento em que a marca humana no clima está no centro da COP23, que acontece atualmente na Alemanha.

amd/ra.zm/fp

* AFP