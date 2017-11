Nova Délhi 08/11/2017 | 06h45

Todas as escolas de Nova Délhi permanecerão fechadas até domingo para proteger as crianças do forte aumento oda poluição do ar, anunciou o governo da capital indiana.

"A deterioração da qualidade do ar em Nova Délhi não pode colocar em risco a saúde das crianças. Ordenamos o fechamento de todas as escolas de Nova Délhi até domingo", anunciou no Twitter Manis Sisodia, vice-presidente da administração de Nova Délhi.

ja-cc/np/sm.zm/gm/fp

* AFP