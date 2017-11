Negociador britânico se nega a responder sobre conta do Brexit em uma semana

Berlim 16/11/2017 | 21h22

O negociador britânico do Brexit, David Davis, rejeitou nesta quinta-feira (16) estar obrigado a dar uma resposta pública no final da semana que vem sobre a fatura que o Reino Unido terá que pagar por abandonar a União Europeia.

O chefe negociador do bloco, Michel Barnier, deu na sexta-feira passada o prazo de duas semanas para responder a essa questão prioritária, com o objetivo de poder começar as discussões comerciais.

Davis, no entanto, rejeitou o ultimato nesta quinta-feira: "Eu não fixei essa data limite", disse em um encontro de empresários em Berlim.

"A próxima data-chave é o Conselho Europeu de dezembro", apontou, em referência à cúpula dos chefes de Estado e de governo europeus de 14 e 15 de dezembro.

"Michel é negociador [...] Está negociando? Sim", considerou durante o evento. "Não acho que bão nos pressionar para proporcionar uma resposta pública na semana que vem".

Responsáveis da UE consideram que o montante a pagar por Londres por seus compromissos adquiridos como membro se elevaria para 60 bilhões de euros (70,6 bilhões de dólares), mas Londres fixa a quantidade em torno de 20 bilhões.

A fatura do Brexit é principal entrave nas negociações sobre a saída do Reino Unido do bloco comunitário.

* AFP