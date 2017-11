Negociações sobre Brexit serão retomadas em 9 de novembro

Londres 01/11/2017 | 18h57

O governo britânico anunciou nesta quarta-feira que as negociações com Bruxelas sobre o Brexit serão retomadas no dia 9 de novembro, e não no dia 8, como afirmou o ministro David Davis.

Michel Barnier, negociador chefe do Brexit para a UE, e o britânico David Davis "acertaram hoje que as duas equipes se reunirão nos dias 9 e 10 de novembro", revelou o ministério do Brexit em um comunicado.

David Davis declarou na segunda-feira ao Parlamento britânico que o sexto ciclo de negociações ocorreria entre 8 e 10 de novembro, para se "fazer um balanço" desde a cúpula de chefes de Estado e de Governo da UE no final de outubro, em Bruxelas.

A falta de progressos suficientes nos três temas prioritários do divórcio com a UE, em especial a "fatura" que Londres deverá pagar antes de sair do bloco, faz com que os demais 27 países rejeitem o início de negociações sobre a futura relação, como quer o governo britânico.

Mas os dirigentes europeus deram o sinal verde para o início das negociações sobre o acordo comercial que regerá as relações com a Grã-Bretanha, previsto para o final de março próximo.

* AFP