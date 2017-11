Berlim 19/11/2017 | 21h17

As negociações empreendidas por Angela Merkel para formar um novo governo na Alemanha após as eleições legislativas fracassaram neste domingo, depois da retirada do partido liberal FDP.

"É preferível não governar do que governar mal", declarou à imprensa o presidente dos liberais do FDP, Christian Lindner, que reconheceu que os partidos implicados -os conservadores de Merkel, os Verdes e eles- não conseguiram encontrar uma "base comum" para um acordo.

* AFP