NBC demite famoso apresentador por 'conduta sexual inapropriada'

Washington 29/11/2017 | 14h37

A emissora de televisão americana NBC News anunciou nesta quarta-feira (29) a demissão imediata de seu famoso apresentador Matt Lauer por queixas de "conduta sexual inapropriada" no trabalho.

Lauer, de 59 anos, é uma das figuras mais populares da televisão dos Estados Unidos no segmento de programas matinais como apresentador do "Today" junto com Savannah Guthrie.

Nesta quarta-feira a própria Guthrie anunciou o fim da associação de Lauer com o canal. "É uma manhã muito triste neste programa", disse a apresentadora.

Em um memorando interno, o diretor executivo da NBC, Andy Lack, apontou que a empresa recebeu uma denúncia sobre um episódio que representa "uma clara violação dos padrões da companhia".

"Como resultado decidimos terminar com sua contratação", acrescentou.

O executivo acrescentou que se trata da primeira queixa concreta contra Lauer em mais de 20 anos de relação com a NBC, mas apontou que a empresa também recebeu informações que sugerem que não se tratou de um caso isolado.

A demissão de Lauer se soma à de outros pesos-pesados do jornalismo, da política e do espetáculo por denúncias de assédio e ataques de conotação sexual, em uma avalanche de acusações que começaram com o produtor de cinema Harvey Weinstein.

* AFP