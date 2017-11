Naufrágio de bote com imigrantes deixa 23 mortos no Mediterrâneo

Roma 03/11/2017 | 18h27

Pelo menos 23 corpos de imigrantes foram recuperados nesta sexta-feira (3), durante uma operação de resgate no Mediterrâneo - informou no Facebook a Eunavformed, operação naval europeia que acontece perto da costa líbia.

Na mesma operação, outras 64 pessoas foram socorridas a tempo, em um bote inflável que começava a naufragar, acrescentou a Eunavformed.

"Foi um dia difícil na zona central do Mediterrâneo, demonstramos que trabalhamos para salvar vida", reconheceu a entidade.

"Desde muito cedo, todas as unidades que participam da operação 'Sophia' se dedicam a socorrer pessoas", informou a Eunavformed no Facebook.

O corpo da União Europeia, coordenado por autoridades italianas, vigia desde 2015 a costa da Líbia para impedir o tráfico de pessoas e deter o fluxo de emigrantes ilegais.

"O barco irlandês 'Le Niamh' esteve envolvido na operação de resgate e salvou 53 pessoas em perigo, enquanto ao mesmo tempo a embarcação espanhola 'Cantabria' esteve envolvida em duas operações", informou a entidade.

Segundo a Guarda Costeira italiana, que coordenou as operações de resgate, cerca de 700 pessoas foram socorridas nesta sexta-feira em seis operações.

Há dois dias foram encontrados os corpos de sete migrantes a bordo de embarcações improvisadas em frente à costa da Líbia.

Novecentas pessoas foram resgatadas nesta mesma operação, informaram as autoridades italianas.

Segundo os dados do ministério do Interior italiano, 111.397 migrantes chegaram à Itália desde o começo do ano até 31 de outubro, 30% menos que no ano passado durante o mesmo período.

* AFP