Mugabe está em contato com ex-vice-presidente do Zimbábue

Harare 20/11/2017 | 16h57

O presidente Robert Mugabe está em contato com seu ex-vice-presidente, Emmerson Mnangagwa, que deverá retornar em breve ao Zimbábue, anunciou nesta segunda-feira o chefe das Forças Armadas que assumiram o controle do país.

Em um discurso na televisão, o general Constantino Chiwenga se disse "encorajado pelos novos desenvolvimentos da situação". "Principalmente os contatos entre o presidente e o ex-vice-presidente, o camarada Emmerson Mnangagwa, que voltará em breve ao país".

O general também apelou à população que tenha calma e paciência diante da crise atravessada pelo Zimbábue.

"Nós, as forças de segurança e de defesa do Zimbábue, pedimos aos zimbabuenses que fiquem calmos, pacientes e respeitem as leis do país".

Mugabe ignorava nesta segunda-feira o ultimato de seu partido para renunciar e encerrar assim seus 37 anos de reinado e agora é ameaçado de impeachment.

Depois de expulsá-lo de seu conselho diretor, o partido, Zanu-PF, lançou um ultimato até às 12H00 (hora local) para que renunciasse e avisou que poderá lançar nesta terça-feira um processo no Parlamento para removê-lo da presidência.

Em um discurso televisionado no domingo à noite, o chefe de Estado mais velho do planeta, com 93 anos, novamente ignorou as ameaças e recusou - ao contrário das expectativas - a renunciar.

Rodeado por militares que controlam o país e o impelem a deixar a presidência, Mugabe prometeu que presidirá o próximo congresso do partido no poder, apesar de ter sido expulso da direção da formação.

* AFP