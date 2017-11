Morre em Miami popular cantora argentina María Martha Serra Lima

Buenos Aires 02/11/2017 | 14h12

A popular cantora argentina de bolero María Martha Serra Lima morreu nesta quinta-feira (2), aos 72 anos, em um hospital de Miami, onde morava grande parte do ano, após fazer duas operações na coluna, anunciou sua produtora.

Famosa em vários países da América Latina como intérprete de boleros e músicas românticas, Serra Lima gravou 46 discos e é lembrada por sua versão em espanhol de "A mi manera", de Frank Sinatra, entre outras canções.

"María Martha Serra Lima partiu fisicamente desta vida, à 00h20 deixando-nos as mais lindas recordações de sua passagem por esta vida, com sua personalidade, seu dom e suas maravilhosas canções, interpretadas com todo esse sentir que ela tinha na voz", informou de Miami em um comunicado a HPU international Production, que a representava exclusivamente.

Nascida em Buenos Aires em 19 de novembro de 1944, teve uma extensa carreira musical que se consolidou nas décadas de 1980 e 1990. Em 1985, no auge de sua carreira, gravou um disco com o mexicano Trío Los Panchos, com grande sucesso de vendas.

Segundo o desejo da cantora, suas cinzas serão jogadas no mar do Caribe.

* AFP