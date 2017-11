Morre atriz egípcia Shadia, estrela da época de ouro do cinema

Cairo 28/11/2017 | 18h42

A atriz e cantora egípcia Shadia, autêntico ícone do mundo árabe, faleceu aos 86 anos, anunciaram veículos locais nesta terça-feira (28).

Seu famoso hino patriótico, "Ya Habebty Ya Masr" (Oh meu Egito querido), se tornou um dos cantos da revolução de janeiro de 2011 que pôs fim à ditadura de Hosni Mubarak.

Shadia lutava contra uma doença e entrou em coma após sofrer uma hemorragia cerebral.

Nascida no Cairo em 1931 e conhecida como a "menina má do cinema egípcio", Fatima Shaker se tornou um ícone cinematográfico ao interpretar mulheres descaradas, rompendo as tradições.

Estrela da idade de ouro do cinema egípcio dos anos 1950-1970, Shadia protagonizou uma centena de filmes, como "Zuga 13" (A 13ª mulher), "Marati Mudir Aam" (Minha mulher é diretor-geral) e "Shi Min El Juf" (Um pouco de medo).

Shadia, cujo nome artístico significa "a que canta", também era conhecida como cantora graças aos musicais em que participou.

