Montreal elege prefeita pela primeira vez

Montreal 06/11/2017 | 08h02

Pela primeira vez, a cidade de Montreal será dirigida por uma prefeita, Valérie Plante, de 49 anos, eleita no domingo na segunda cidade mais populosa do Canadá, com 1,7 milhão de habitantes.

"Montreal tem, enfim, sua primeira prefeita, 375 anos depois de Jeanne Mance", a fundadora francesa da cidade, declarou Valérie Plante, após o anúncio de sua eleição.

Durante a campanha, a nova prefeita prometeu "mais mobilidade, mais casas a preços acessíveis e serviços públicos melhores".

Valérie Plante, que em agosto aparecia atrás nas pesquisas, fez uma campanha muito ativa em corpo a corpo, promovendo a solidariedade social e a proteção das mulheres.

Plante obteve 51% dos votos, seis pontos percentuais a mais do que o prefeito em final de mandato, Denis Coderre. Ele anunciou que iria abandonar a política municipal.

Denis Coderre presidia Metropolis, a associação de grande metrópoles mundiais.

mbr/juf.zm/acc/tt

* AFP