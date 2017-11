Harare 24/11/2017 | 08h07

Emmerson Mnangagwa prestou juramento nesta sexta-feira como novo presidente do Zimbábue e sucessor de Robert Mugabe, que renunciou na terça-feira depois de comandar o país com mão de ferro durante 37 anos.

"Eu, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, juro que como presidente da República do Zimbábue serei leal ao Zimbábue e obedecerei, respaldarei e defenderei a Constituição e todas as outras leis do Zimbábue", prometeu solenemente diante de dezenas de milhares de pessoas em Harare.

* AFP