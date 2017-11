Mnangagwa prometeu segurança máxima a Mugabe e sua família

Harare 24/11/2017 | 06h37

O próximo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, prometeu ao presidente que deixa o poder Robert Mugabe e a sua família "segurança máxima" antes de sua posse nesta sexta-feira, informa o jornal estatal The Herald.

"Mnangagwa conversou ontem (quinta-feira) com o presidente que deixa o poder, o camarada Robert Mugabe, e assegurou a ele e a sua família segurança máxima e bem-estar", afirma o jornal.

O Herald não revelou mais detalhes sobre o futuro de Mugabe, que renunciou na terça-feira depois passar 37 anos no poder.

Mugabe, de 93 anos, renunciou quase uma semana depois do exército do Zimbábue ter assumido o controle do país, após a destituição do até então vice-presidente Mnangagwa.

Mnangagwa, 75 anos, tomará posse nesta sexta-feira em um estádio da capital, Harare, onde dezenas de milhares de pessoas estavam reunidas desde o início da manhã.

De acordo com o Herald, Mugabe informou ao sucessor que não deve comparecer à cerimônia porque "precisa de tempo para descansar".

O futuro chefe de Estado herda um país arruinado, no qual a população espera por reformas de modo impaciente.

* AFP