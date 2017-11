Milhares de pessoas abandonam suas casas em Bali por medo de erupção vulcânica

Karangasem 22/11/2017 | 06h12

Milhares de habitantes da ilha turística de Bali abandonaram nesta quarta-feira suas casas pelo temor de uma erupção do monte Agung, anunciaram as autoridades indonésias.

Localizado a 75 km dos principais destinos turísticos de Kuta e Seminyak, o vulcão expeliu uma coluna de fumaça 700 metros acima de seu cume, que fica a pouco mais de 3.000 metros de altitude.

Quase 30.000 habitantes de Karangasem abandonaram suas casas, incluindo os que fugiram do distrito mais próximo do vulcão em um alerta anterior em setembro.

A última erupção do monte Agung aconteceu em 1963. Na ocasião, o vulcão expeliu cinzas que chegaram a Jacarta, a quase 1.000 quilômetros de distância. Várias erupções deixaram quase 1.600 mortos.

Nesta quarta-feira, o diretor do centro de vulcanologia e gestão de riscos geológicos pediu calma à população.

Os voos com destino e procedentes do aeroporto internacional de Denpasar, capital de Bali, não foram afetados até o momento. Mas, de acordo com as autoridades, a ameaça de uma erupção do monte Agung provocou perdas de pelo menos 110 milhões de dólares ao turismo em Bali.

* AFP