México anuncia 'importante' descoberta de petróleo e gás

México 03/11/2017 | 19h42

O presidente do México Enrique Peña Nieto disse nesta sexta-feira (3) que a estatal Petróleos Mexicanos descobriu uma "importante" jazida de petróleo e gás em Veracruz, no leste do país.

Em um evento em Hidalgo, o mandatário declarou que a jazida chamada Ixachi-1 tem um volume estimado de 1,5 bilhão de barris de equivalente em petróleo, o que qualificou como "a descoberta da Pemex mais importante em campos terrestres registrada pela empresa nos últimos 15 anos".

Peña acrescentou que a jazida está em Cosamaloapan, ao sul do porto de Veracruz, e que poderia representar reservas de 350 milhões de barris. As reservas são a quantidade que se prevê que possam ser recuperadas comercialmente em uma data estimada.

Ele disse que, dada sua localização, a extração de petróleo poderá ser feita "relativamente rápido e com custos baixos", já que está perto da infraestrutura existente da Pemex.

A produção da petroleira foi de 1,8 milhão de barris por dia no terceiro trimestre do ano, uma queda de 12% frente o mesmo período de 2016.

Mais tarde, em um comunicado, a Pemex disse que a descoberta "pode se estender ainda mais, e inclusive duplicar seu tamanho".

* AFP