Merkel quer formar novo governo 'rapidamente'

Berlim 25/11/2017 | 13h02

A chanceler alemã Angela Merkel afirmou, neste sábado, querer formar um novo governo "muito rapidamente" com os social-democratas, porque "a Europa precisa de uma Alemanha forte".

"Por isso, seria desejável formar muito rapidamente um governo", explicou Merkel em discurso ante os representantes regionais de seu partido, a União Democrata Cristã (CDU), em Kühlungsborn (nordeste).

Merkel não conseguiu formar um governo com os ecologistas e os liberais, dois meses depois de ter ganhado as eleições legislativas, nas quais obteve um número de deputados menor que o esperado.

Após uma intervenção do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, o Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) conseguiu negociar uma nova "grande coalizão" dirigida por Merkel.

Após o resultado das legislativas, o SPD tinha anunciado sua intenção de passar à oposição e não renovar seu acordo de governo com os conservadores.

As negociações com o SPD devem se desenvolver "baseadas no respeito mútuo", declarou Merkel, que já governou em duas ocasiões com o partido, entre 2005 e 2009 e de 2013 a 2017.

O presidente Steinmeier, ex-dirigente do SPD e ex-ministro de Relações Exteriores de Merkel, deve receber, na próxima quinta-feira, a chanceler e o líder social-democrata Martin Schulz.

Merkel reiterou sua oposição à organização de eleições antecipadas que, segundo as últimas pesquisas, não levariam a resultados diferentes das de 24 de setembro, apesar de poderem favorecer o partido de ultra direita Alternativa para Alemanha (AfD), que pela primeira vez chegou ao Parlamento federal.

* AFP