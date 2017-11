Melania Trump descobre em Tóquio as pérolas japonesas

Tóquio 05/11/2017 | 11h27

A primeira-dama americana, Melania Trump, entrou em contato neste domingo com a arte japonesa das pérolas de cultivo no luxuoso bairro de Ginza, em Tóquio, enquanto seu marido Donald Trump jogava golfe com o primeiro-ministro japonês no âmbito de uma viagem asiática.

Melania Trump esteve acompanhada por Akie Abe, esposa do primeiro-ministro Shinzo Abe, durante a visita à loja principal do produtor de pérolas Mikimoto, uma das paradas de seu programa de visitas culturais.

O Japão é conhecido pela qualidade de suas pérolas.

As duas mulheres tiveram acesso a um "andar secreto" do edifício para uma conversa, da qual não se sabe o conteúdo.

Mikimoto tinha planejado um encontro com algumas "ama", mergulhadoras tradicionais que submergem em apneia para procurar pérolas, equipadas com óculos de mergulho e um recipiente de madeira.

"Fantástica visita com Abe hoje! Desfrutei da conversa tomando um chá e da apresentação cultural sobre a história das pérolas!", tuitou a primeira-dama americana.

"Me perguntaram sobre a profundidade das águas nas quais submergimos e quanto tempo consigo ficar sem respirar", contou aos jornalistas uma das mergulhadoras, Miaki Okumura, de 57 anos.

"Respondi que a profundidade era de entre cinco e seis metros e que podia segurar a respiração entre 40 e 50 segundos", explicou, acrescentando que Melania Trump ficou muito impressionada.

"Parece uma pessoa muito amável, e também é muito linda", disse.

A outra mergulhadora, Saki Satonaka, de 22 anos, contou que Melania a parabenizou por sua estreia neste trabalho, que realiza há um mês. "Vou guardar uma lembrança maravilhosa do que aconteceu hoje durante toda a minha vida", assegurou a jovem.

Melania Trump e Akie Abe posaram para uma foto com as duas mergulhadoras, mas não falaram com a imprensa. Também vieram um filme sobre as pérolas de cultivo.

A empresa Mikimoto foi criada em 1899 depois que Kokichi Mikimoto, conhecido como o rei das pérolas, conseguiu cultivá-las pela primeira vez no mundo em 1893.

* AFP