'Me relaciono bem com Angela, Emmanuel e os demais', afirma Trump

Hanói 11/11/2017 | 16h12

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste sábado que mantém relações excelentes com a maioria de seus colegas, em uma conversa com jornalistas a bordo do avião que o transportou a Hanói.

"Me relaciono muito bem com Angela (Merkel, chanceler alemã), embora vocês, jornalistas, não o publiquem", alfinetou.

"Tenho relações excelentes com Theresa May (premier britânica), tenho relações excelentes com Justin Trudeau (premier canadense), com quem acabei de estar", assinalou.

"Vou ser honesto com vocês: acho que tenho uma relação muito boa com cada um deles", afirmou, referindo-se aos líderes presentes à reunião de cúpula do Fórum Ásia-Pacífico (Apec) em Danang.

Sobre o presidente russo, Vladimir Putin, disse: "Temos uma boa relação se for levado em conta que não nos conhecemos muito bem. Acho que é uma relação muito boa", comentou.

"Xi Jinping (presidente chinês) é alguém forte, muito inteligente. Eu o admiro muito. Ele me admira. Representamos dois países muito diferentes, mas nos entendemos muito bem", disse Trump.

"Tenho uma relação excelente com Emmanuel (Macron, presidente da França)", completou.

* AFP