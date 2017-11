May insiste em avançar juntos, Londres e UE, na negociação do Brexit

Bruxelas 24/11/2017 | 07h47

Londres e União Europeia (UE) devem "avançar juntos" no Brexit, insistiu nesta sexta-feira a primeira-ministra britânica, Theresa May, vital no momento em que os europeus esperam novos compromissos financeiros do Reino Unido para desbloquear as negociações.

"As negociações continuam, mas quero ser clara que devemos avançar juntos", declarou May antes de uma reunião de líderes europeus em Bruxelas com seis países da ex-órbita soviética: Armênia, Azerbaijão, Belarus, Geórgia, Moldávia e Ucrânia.

A primeira-ministra britânica deve reunir-se durante a tarde com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que coordena os trabalhos dos líderes do bloco, mas já destacou que "corresponde ao Reino Unido e à EU passar à próxima etapa das negociações".

Os outros 27 países da UE consideram que apenas compromissos claros de Londres permitirão encerrar a primeira fase das negociações, concentradas na organização da saída britânica, prevista para 29 de março de 2019.

De modo concreto, os europeus têm em mente a conta que Londres deve pagar pelos compromissos financeiros assumidos como sócio e se recusam a iniciar uma segunda etapa sem avanços suficientes nesta prioridade e na questão dos direitos dos cidadãos e da fronteira da Irlanda.

Londres pressiona para passar à segunda fase, que incluiria discussões sobre um acordo de livre comércio.

* AFP