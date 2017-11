May encontra líderes empresariais da UE em meio a tensões do Brexit

Londres 13/11/2017 | 14h47

A primeira-ministra britânica, Theresa May, encontrou líderes empresariais da UE preocupados com o Brexit nesta segunda-feira (13), após a divulgação de uma carta secreta de dois ministros instruindo-lhe sobre como gerenciar a separação do bloco.

No memorando vazado dos secretários de Exteriores, Boris Johnson, e de Meio Ambiente, Michael Gove, dois importantes partidários do Brexit, disseram a May para garantir o apoio de outros ministros ao processo "esclarecendo suas mentes".

"Estamos profundamente preocupados de que em algumas setores do governo, os preparativos atuais não avançam com energia suficiente", escreveram, de acordo o jornal Mail deste domingo.

A carta, intitulada "Saída da UE - Próximos passos", afirma que o fracasso na preparação para uma negociação do Brexit sem acordo "nos deixaria desamparados em 2021" - ao fim de um possível período de transição.

Os empresários alertaram que serão forçados a ativar planos de contingência - alguns dos quais envolvem realocar parte de suas operações para a União Europeia continental - se a incerteza em torno do Brexit persistir.

"Essa é uma reunião importante porque a urgência que é compartilhada por empresas em toda a Europa está crescendo a cada dia", disse Carolyn Fairbairn, diretora da Confederação da Indústria Britânica, antes da reunião com May em seu escritório na Downing Street.

* AFP