Mais de 100 presos em operação contra o grupo EI na Turquia

Ancara 09/11/2017 | 09h35

As autoridades turcas prenderam mais de 100 supostos membros do grupo extremista Estado Islâmico (EI) em uma operação na capital, Ancara, informou a agência estatal Anadolu.

Um total de 1.500 policiais participam na grande operação, depois que as autoridades emitiram ordens de detenção contra 245 supostos membros do EI, dos quais 111 foram presos até o momento, de acordo com a agência.

As forças de segurança realizaram ações de busca e apreensão em 250 endereços de Ancara e nas localidades próximas. De acordo com a Anadolu, os policiais encontraram documentos ligados à organização extremista.

A Anadolu indicou ainda que 27 pessoas, incluindo sírios, foram detidas na quinta-feira em outra operação contra o EI em Bursa (noroeste).

A Turquia sofreu nos últimos anos atentados violentos atribuídos aos EI ou reivindicados pela organização extremista. O mais recente deixou 39 mortos em uma famosa discoteca de Istambul na noite de ano novo.

O suposto autor deste ataque com um fuzil, Abdulkadir Masharipov, de nacionalidade uzbeque, foi preso em janeiro. O julgamento deve começar no dia 11 de dezembro.

Desde então, as autoridades reforçaram consideravelmente as medidas de segurança e prenderam vários supostos "terroristas".

De acordo com dados divulgados pelo ministério do Interior, 450 pessoas suspeitas de vínculos com o EI foram detidas em território turco durante outubro.

As autoridades turcas foram acusadas durante muito tempo de fechar os olhos para as atividades dos jihadistas na fronteira com a Síria, mas há dois anos intensificaram as operações contra as células do EI em todo o país.

Também iniciaram uma ofensiva na fronteira com a Síria entre agosto de 2016 e março de 2017 contra o EI e as milícias curdas que Ancara considera "terroristas".

A ofensiva, com o nome "Escudo de Eufrates", permitiu aos rebeldes sírios apoiados pela Turquia retomar do EI o controle de várias cidades, incluindo Jarabulus, Al-Rai, Dabiq e finalmente Al-Bab.

A Turquia mobilizou no mês passado unidades de blindados na província síria de Idlib, controlada em grande parte por extremistas do antigo braço da Al-Qaeda na Síria, para criar uma "zona de distensão" como parte de um acordo com Rússia e Irã.

* AFP