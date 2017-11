Ancara 09/11/2017 | 06h06

As autoridades turcas prenderam mais de 100 supostos membros do grupo extremista Estado Islâmico (EI) em uma operação na capital, Ancara, informou a agência estatal Anadolu.

Um total de 1.500 policiais participam na grande operação, depois que as autoridades emitiram ordens de detenção contra 245 supostos membros do EI, dos quais 101 foram presos, de acordo com a agência.

* AFP