Maduro tentará ser reeleito presidente da Venezuela em 2018

Caracas 29/11/2017 | 15h02

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tentará ser reeleito para um segundo mandato nas eleições de 2018, anunciou nesta quarta-feira seu vice-presidente, Tareck El Aissami.

Em 2018 "vamos ter, graças a Deus, graças ao povo, a reeleição de nosso irmão Nicolás Maduro como presidente da República", afirmou El Aissami em um comício do gornista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Em meio a aplausos, o vice-presidente assinalou que a eventual reeleição de Maduro será resposta ao "golpe" da oposição e à "perseguição financeira e sanções dos Estados Unidos".

Segundo ele, Maduro vai confirmar as vitórias obtidas pelo chavismo em 2017, entre elas a eleição da Assembleia Constituinte que atua com poderes absolutos desde agosto e as eleições regionais, nas quais ganhou 18 dos 23 governos em outubro.

A candidatura de Maduro se anuncia a dois dias do início de um diálogo entre o governo e a oposição na República Dominicana para buscar saída para a grave crise política e econômica.

* AFP