Macri e Kuczynski pedem eleições transparentes na Venezuela

Buenos Aires 03/11/2017 | 20h02

Argentina e Peru manifestaram nesta sexta-feira sua preocupação com a situação política na Venezuela e defenderam eleições "transparentes" no país caribenho, em declarações do presidente Mauricio Macri, que recebeu seu colega peruano, Pedro Kuczynski.

"Compartilhamos a preocupação do que está ocorrendo na Venezuela. Os anos, os meses passam e as coisas estão cada vez pior", disse Macri na Casa Rosada, em declaração conjunta após firmar acordos de cooperação com o presidente peruano.

"Temos que seguir trabalhando juntos no Grupo de Lima, onde estamos tentando uma agenda que expresse ao mundo o que está acontecendo na região a partir do que ocorre na Venezuela".

Macri pediu respeito "aos direitos humanos e que realmente haja uma eleição em breve, transparente e que permita aos venezuelanos voltar a eleger seus líderes".

Durante a coletiva, Macri e Kuczynski também citaram a "a importância de seguir aproximando o Mercosul da Aliança do Pacífico", em uma "ponte que acelere" esta "integração benéfica para ambos" os blocos.

Os acordos firmados envolvem temas de comércio, integração cultural, defesa, infraestrutura e combate ao narcotráfico.

* AFP