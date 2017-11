Luta contra tráfico de drogas na 'darknet' exige mais meios (relatório)

Lisboa 28/11/2017 | 14h57

O tráfico de drogas na "darknet" representa uma ameaça crescente contra a qual a Europa deve mobilizar mais recursos e aumentar a cooperação entre os Estados - afirmou o comissário europeu Dimitris Avramopoulos, nesta terça-feira (28), em Lisboa.

"É importante intensificar a cooperação" entre os países-membros da União Europeia, defendeu Avramopoulos durante uma coletiva de imprensa na sede do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência (OEDT).

Esta cooperação é importante para ter "uma vantagem sobre os criminosos", ressaltou, pedindo também uma cooperação mais regular com países fora da União Europeia, como os Estados Unidos.

O funcionário da UE reagiu à publicação nesta terça-feira de um relatório do OEDT e do serviço europeu de polícia Europol, no qual estas duas agências pedem "mais investimentos" para aumentar suas capacidades na luta contra o tráfico de drogas na "darknet".

O tráfico de drogas representa dois terços das trocas feitas na "darknet", uma parte obscura da Internet que não é referenciada nos motores de busca.

De acordo com o relatório, o tráfico ilegal de drogas na web "permanece modesto, quando comparado ao mercado em geral", mas está "crescendo" e tem "considerável potencial de crescimento".

"A darknet facilita a ocultação da identidade dos criminosos", constata o diretor da Europol, Rob Wainwright.

Além disso, o mercado na internet "tem um alcance global", acrescentou Alexis Goosdeel, diretor do Observatório das Drogas na União Europeia, Turquia e Noruega, também membro do OEDT.

"Em apenas alguns cliques, os compradores podem comprar facilmente qualquer tipo de droga, sejam drogas sintéticas, maconha, cocaína, heroína, ou uma série de novas substâncias (...), o que é uma ameaça para a saúde e a segurança dos cidadãos", ressaltou.

Os fornecedores europeus são responsáveis por cerca de 46% das vendas de drogas na "darknet", uma participação de mercado estimada em cerca de 80 milhões de euros para o período 2011-2015.

Como parte desse tráfego, "Alemanha, Holanda e Reino Unido são os três principais países, tanto em termos de receitas quanto de quantidades", indicou Goosdeel.

Ao longo da última década, a "darknet" revolucionou o tráfico de drogas por meio de "redes sólidas e capazes de se reorganizarem rapidamente", explicou o diretor da Europol.

lf/bcr/bds/mr/tt

* AFP