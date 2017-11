Londres faz orçamento para Irlanda do Norte, sem Executivo

Londres 14/11/2017 | 13h57

Os deputados britânicos votaram nesta terça-feira (14) um projeto de orçamento para a Irlanda do Norte, diante da incapacidade dos partidos norte-irlandeses de chegarem a um acordo para formar um Governo.

O ministro britânico encarregado da Irlanda do Norte, James Brokenshire, apresentou o orçamento com "a maior reticência", declarando que não tinha "outra opção" para garantir a continuidade dos serviços públicos na Irlanda do Norte.

"Eu preferiria, de longe, que um Executivo restaurado apresentasse seu próprio orçamento", declarou aos deputados durante o debate.

A Irlanda do Norte está sem Governo desde que demitiu, em janeiro, seu vice-primeiro ministro republicano, Martin McGuniness. Os unionistas do DUP e os nacionalistas do Sinn Fein não conseguiram alcançar um acordo para formar um novo gabinete.

O ministro havia fixado 30 de outubro como data-limite para formar um Governo regional, sem o qual alertou para um "reforço da intervenção de Westminster" nos assuntos norte-irlandeses.

Essa iniciativa não significa, segundo ele, "um retorno à administração direta" da província por parte do Poder central.

O texto terá de ser examinado pela Câmara dos Lordes.

pau/oaa/ia/jvb.zm/ll/tt

* AFP