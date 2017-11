Líderes democratas cancelam reunião com Trump sobre orçamento

Washington 28/11/2017 | 15h32

Os principais líderes do Partido Democrata americano no Congresso, o senador Chuck Schumer e a deputada Nancy Pelosi, cancelaram nesta terça-feira uma reunião marcada com o presidente Donald Trump para discutir o orçamento federal.

A decisão de cancelar essa reunião foi adotada depois que o presidente afirmou em uma mensagem no Twitter que não via nenhuma possibilidade de chegar a um acordo com "Chuck e Nancy".

As negociações procuram evitar o bloqueio do governo devido à falta de um novo orçamento.

"Dado que o presidente não vê nenhuma chance de um acordo entre os Democratas e a Casa Branca, acreditamos que a melhor maneira é continuar a negociar com nossos colegas republicanos no Congresso", disseram os dois legisladores em nota oficial.

Por essa razão, sugeriram uma nova rodada de diálogo com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e o presidente da Câmara de Representantes, Paul Ryan.

Schumer e Pelosi ressaltaram que não tinham "tempo para desperdiçar" em discussões sem perspectiva de acordo.

As negociações foram programadas para o final da tarde na Casa Branca entre os dois líderes democratas, McConnell, Ryan e Trump.

O tema central da discussão seria buscar um acordo entre a Casa Branca e os líderes da oposição para permitir que o orçamento federal seja aprovado, já que o atual expira em 8 de dezembro.

Em seu tuíte, Trump sugeriu que não estava disposto a aceitar as pressões da oposição para aumentar os recursos para proteger os imigrantes e expandir os serviços de saúde como um requisito para apoiar um novo orçamento no Congresso.

Trump apontou ainda que Schumer e Pelosi "querem que os clandestinos continuem inundando nosso país sem controle, são frouxos na luta contra o crime e querem AUMENTAR substancialmente os impostos. Não vejo um acordo".

* AFP