Líder da oposição no Zimbábue pede renúncia do presidente Mugabe

Harare 16/11/2017 | 13h22

O líder da oposição no Zimbábue, Morgan Tsvangirai, pediu nesta quinta-feira que seu rival histórico, o presidente Robert Mugabe, renuncie após o golpe do Exército na madrugada de quarta-feira.

"No interesse do povo do Zimbábue, Robert Mugabe deve renunciar", declarou o líder do Movimento pela Mudança Democrática (MDC) durante uma coletiva de imprensa na capital Harare.

Pedindo o estabelecimento de um "mecanismo de transição" em vista de eleições livres, ele indicou que não foi contactado pelos militares a este respeito.

* AFP