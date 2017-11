Líder birmanesa diz que 'não ficou em silêncio' sobre crise dos rohingyas

Naypyidaw 15/11/2017 | 07h57

A líder de Mianmar, Aung San Suu Kyi, negou nesta quarta-feira (15) ter ficado em "silêncio" sobre a tragédia dos muçulmanos rohingyas em seu país, durante uma coletiva de imprensa conjunta com o secretário de Estado americano, Rex Tillerson.

"Eu não fiquei em silêncio", declarou a Prêmio Nobel da Paz, criticada pela comunidade internacional por não ter defendido essa comunidade muçulmana perseguida em Mianmar, dos quais 600 mil membros fugiram para Bangladesh nos últimos dois meses e meio.

Por sua vez, Rex Tillerson declarou ser contra a adoção de sanções contra Mianmar, mas pediu uma investigação "credível" sobre as acusações de limpeza étnica que pesam sobre o Exército nacional.

"Sanções econômicas abrangentes não são algo que eu recomendaria por enquanto", explicou Tillerson.

"Vamos considerar tudo isso com grande cautela quando eu voltar para Washington", acrescentou.

Chamando de "horrível" o que tem acontecido no estado de Rakhine (oeste de Miamar), onde os rohingyas estão sendo perseguidos, ele pediu o estabelecimento de uma comissão de inquérito independente, que "seria útil para todos".

O secretário de Estado americano reuniu-se nesta quarta-feira com o chefe do Exército birmanês e depois com Aung San Suu Kyi, que é quem governa de fato o país desde abril de 2016, após as primeiras eleições livres depois de décadas de governo militar.

Desde o final de agosto, o estado de Rakhine está em conflito. Em nome do combate contra os rebeldes rohingyas, o Exército conduz uma campanha militar que forçou ao êxodo centenas de milhares de membros desta que é a maior população apátrida do mundo.

A ONU denuncia uma operação de "limpeza étnica".

Os rohingyas tiveram a nacionalidade birmanesa retirada em 1982 sob o regime militar. Vítimas de discriminação, não possuem documentos de identidade, não podem viajar nem se casar sem autorização. Eles também não têm acesso ao mercado de trabalho ou a serviços públicos, como escolas e hospitais.

* AFP